Капитальный ремонт электросетей проведут в Раменском в 2025 году

Специалисты «Мособлэнерго» проведут масштабные работы по ремонту семи трансформаторных подстанций и одного распределительного пункта в Раменском в этом году. Всего планируют обновить 26 километров воздушных линий электропередачи, а также шесть километров кабельных линий с напряжением 0,4 и 6-10 киловольт.

В Раменском заменят электрооборудования на четырех трансформаторных подстанциях. В трех из них, а также в одном распределительном пункте, отремонтируют кровли, фасады и отмостки, заменят ворота и двери, установят защитные козырьки и покрасят металлические конструкции.

Помимо этого, во время работ приведут в порядок 17 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. Ремонтные работы коснутся не только города Раменское, но и нескольких населенных пунктов, таких как Турыгино, Бахтеево, Вялки, Дементьево, Дергаево и других поселков и сел, находящиеся в этом районе.

В январе этого года специалисты обновили электрооборудование в распределительных устройствах РУ-0,4 киловольт и РУ-10 киловольт на трансформаторной подстанции ТП-40 в Раменском, а также провели капитальный ремонт в распределительном пункте РП-33 в деревне Дергаево.