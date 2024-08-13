Капитальный ремонт электросетей начался в Химках

Специалисты обеспечат беспрерывное снабжение энергией и безопасное обслуживание в всех микрорайонах городского округа Химки. Работы проводит «Мособлэнерго».

Сотрудники «Мособлэнерго» уже заменили оборудование на трансформаторной подстанции № 241, тем самым увеличив возможности резервирования в сети. Теперь исправить сбой можно будет гораздо быстрее.

Энергетики также отремонтировали воздушную линию от трансформаторной подстанции № 369 на улице Герцена.

В ближайшее время специалисты восстановят кабельную линию на Вашутинском шоссе, Коммунальном проезде и улицах Пожарского, Союзной, Марии Рубцовой. Такие работы сократят обрывы проводов и повреждения опор.

Ежедневно на электросетях Химок трудятся десятки рабочих.

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