Капитальный ремонт двух стадионов начнут в Балашихе в 2026 году

Спортивные объекты «Керамик» и «Строитель модернизируют по Народной программе партии „Единая Россия“. Ранее в ее рамках уже отремонтировали спорткомплекс „Метеор“, стадионы „Труд“ и „Орион“.

На стадионе «Керамик» капитально отремонтируют бассейн и площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, а еще уложат новое покрытие футбольного поля и заменят трибуны. Также на территории благоустроят прогулочные и парковочные зоны, установят современную детскую площадку.

Не менее масштабное преображение ожидает и стадион «Строитель». Работы там начнутся в 2026 году и завершатся к концу 2027 года.

«Мы последовательно приводим в порядок спортивные объекты Балашихи и создаем новые пространства, где можно активно проводить время, укреплять здоровье и воспитывать спортивный дух», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Напомним, благодаря Народной программе партии «Единая Россия» в округе построили три физкультурно-оздоровительных комплекса и две ледовые арены, на одной из которых занимаются ветераны СВО из подмосковной команды по следж-хоккею «Гвардия».