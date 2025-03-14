Капитальный ремонт двух школ в Богородском округе завершится летом

Глава Богородского округа проверил ход капитального ремонта в зданиях Центров образования № 29 в поселке Зеленый и № 23 в поселке Обухово. В осмотре приняли участие профильные заместители главы, руководство общеобразовательных учреждений и представители подрядных организаций.

Работы начали осенью прошлого года. Школа в поселке Зеленый 1985 года постройки. Общая площадь здания — более 4500 квадратных метров.

Проверяющие отметили, что с момента предыдущей инспекции сделан внушительный объем работ. Демонтаж выполнили на 86%, строительные работы — на 45%. На объекте задействовано 35 человек.

Сейчас рабочие ведут устройство кирпичной кладки, грунтуют и штукатурят стены, занимаются стяжкой пола и укладкой плитки. Впереди кровельные и фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Центр образования № 23 построен в 1937 году. Площадь объекта — 2060 квадратных метров. На стройплощадке задействован 41 рабочий.

Предстоит еще много работы: обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Нарушений графика работ нет. Сдать объекты планируют в 2025 году, к новому учебному году.