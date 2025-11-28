Капитальный ремонт двух домов проведут в Ногинске до конца года

Перечень работ будет включать в себя ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, а также водоотведения. Также приведут в порядок крышу, фасад и подвальные помещения.

Сейчас завершаются работы согласно трехлетнему плану. Одновременно, в рамках проведения капремонта, начнется новый цикл мерприятий по плану на 2026–2028 годы.

Жители дома № 4 по улице Юбилейной города Ногинск встретят зиму без протечек — здесь отремонтировали плоскую крышу площадью более 600 квадратных метров. Плиты перекрытий огрунтовали, перекрытия утеплили, выполнили стяжку с разуклонкой. Уложили в два слоя гидроизоляционный ковер. Также наладили систему внутреннего водостока, вентиляционные шахты, выходы на кровлю, парапеты.

К зиме подготовили еще одну кровлю — в построенном в 1969 году доме № 23 по улице Текстилей в Ногинске. Жители верхних этажей жаловались на протечки кровли. Работы здесь полностью завершены, площадь составила более 1000 квадратных метров.