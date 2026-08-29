Капитальный ремонт двух детских садов завершат в Серпухове до 1 сентября

В городском округе Серпухов завершается капитальный ремонт двух детских дошкольных учреждений — детского сада № 51 «Центр детства» и детского сада № 48 «Ласточка». Глава округа Алексей Шимко совместно с депутатом Совета депутатов Дианой Алумянц и родителями в рамках проекта «Родительский контроль» оценил масштаб выполненных работ, отметив, что с 1 сентября обновленные сады примут порядка 460 детей.

В детском саду № 51 «Центр детства» проведена перепланировка групповых помещений, что позволило сделать пространства более просторными и функциональными. Полностью переоборудован пищеблок в соответствии с санитарными нормами. На прилегающей территории будут оборудованы 12 игровых и одна спортивная площадка — в настоящее время завершается финальная сборка мебели и подготовка асфальтового покрытия.

В детском саду № 48 «Ласточка» появились новые групповые комнаты, современный спортивный зал и обновленный музыкальный зал. Особое внимание уделено функциональности: в учреждении оборудованы кабинеты логопеда, психолога и класс робототехники, что значительно расширяет возможности для всестороннего развития детей.

Во всех обновленных учреждениях внедрена система «Безопасный регион». Все входные группы оснащены современными турникетами с системой контроля доступа, что обеспечивает повышенный уровень безопасности воспитанников.

«С 1 сентября в обновленные сады придут порядка 460 детей. Все готово к комфортному старту», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Родители, участвовавшие в приемке объектов в рамках проекта «Родительский контроль», высоко оценили качество выполненных работ и созданные условия для пребывания детей. Обновленные детские сады готовы к началу нового учебного года и встретят юных серпуховичей в комфортной, современной и безопасной среде.