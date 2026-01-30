Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12 на улице Кирова продолжается

Ремонт дошкольного отделения школы № 12 на улице Кирова вышел на новый этап. На данный момент строительная готовность превысила 25%.

На объекте уже завершены демонтажные работы. Рабочие приступили к замене кровли и ведут внутреннюю отделку помещений. В рамках проекта планируется обновление инженерных систем, замена окон, дверей и сантехники.

Также в здании возведут новые внутренние перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены, уложат новые полы и модернизируют систему освещения. На последнем этапе закупят новую мебель и оборудование для детского сада.

Все работы выполняются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Семья».