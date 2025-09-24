Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 начали в Балашихе

В городском округе Балашиха стартовали работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения школы № 6, расположенного в микрорайоне Саввино. Обновленное учреждение планируют открыть уже 1 сентября 2026 года.

Подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли здания. На объекте задействовали 15 специалистов и одну единицу техники, что позволяет вести работы в плановом режиме.

«Создание современных условий для обучения и воспитания детей — один из наших главных приоритетов. Капитальный ремонт этого детского сада позволит сделать его комфортным, безопасным и по-настоящему удобным для малышей и их родителей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ремонт проводят в рамках государственной программы. Реконструкция охватывает здание площадью свыше 1200 квадратных метров. Там планируют провести комплексную модернизацию: заменить кровлю и инженерные системы, утеплить и обновить фасад, а также входную группу.

Кроме того, специалисты установят в здании учреждения новые окна и двери, обновят сантехническое оборудование и капитально отремонтируют внутренние помещения. После завершения строительных работ дошкольное отделение получит современную мебель и оборудование, соответствующее актуальным стандартам. Особое внимание уделят и благоустройству прилегающей территории — она станет более комфортной и безопасной для игр и прогулок детей.