Капитальный ремонт дошкольного отделения школы начался в Апрелевке

Рабочие полностью демонтировали старые конструкции, провели перепланировку и усилили несущие элементы здания. На сегодняшний день инженерные сети смонтированы на 100%, ведется монтаж новых окон.

На сегодняшний день инженерные сети смонтированы на 100%: системы водоснабжения и канализации полностью готовы. Стены оштукатурены, ведется монтаж новых окон. Площадь обновляемого объекта составляет более 1 000 квадратных метров. Впереди — отделка фасада, монтаж систем отопления и вентиляции, модернизация пищеблока и входных групп.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ лично контролирует ход работ:

— Капитально ремонтируем дошкольное отделение Апрелевской школы № 3 — формируем современное пространство для наших малышей. Это не косметика, а комплексная модернизация здания. В сентябре ребята и коллектив зайдут в обновленный детский сад. Работы ведем в заданном темпе. Контролирую лично — объект должен быть сдан в срок и без компромиссов по качеству.