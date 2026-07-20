Детский сад «Вишенка» в Бронницах капитально отремонтируют

На данный момент строители занимаются устройством кровли, утеплением фасада и монтажом направляющих под облицовку. Одновременно ведется остекление здания, а также установка систем электроснабжения и вентиляции.

Ежедневно на площадке работают 57 человек, задействованы три единицы техники — каток, экскаватор и автокран. Специалисты уже полностью смонтировали наружные инженерные сети и восстановили системы водоснабжения, отопления, канализации и ливневой канализации.

Фасад здания будет выполнен из керамогранитных плит с цветными архитектурными решениями. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории: уже устроена отмостка и подготовлено бетонное основание для укладки тротуарной плитки.

После завершения капитального ремонта дети будут заниматься в современном и безопасном здании. Садик «Вишенка» оснастят новой мебелью и оборудованием, а также современными системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Это позволит создать более комфортные условия для детей и сотрудников учреждения.