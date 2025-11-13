Капитальный ремонт дошкольного отделения № 17 завершили в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел инспекцию обновленного дошкольного отделения № 17, расположенного по адресу улица Маяковского, 6 в микрорайоне Железнодорожный. Детский сад, входящий в структуру школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов, получил комплексный капитальный ремонт в рамках президентской программы.

В ходе ремонтных работ полностью обновлены оборудование и мебель, установлены современные системы пожарной безопасности, а также проведено благоустройство прилегающей территории. Особое внимание было уделено обновлению детских игровых площадок, что значительно повысило комфорт и безопасность пребывания воспитанников.

«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году был отремонтирован детский сад № 17. Здесь выполнены капитальный ремонт здания и замена инженерных коммуникаций. Родители обращались к нам с просьбой озеленить территорию, и мы учли их пожелания. В итоге получился современный детский сад с большими прогулочными зонами», — отметил Сергей Юров.

Площадь здания составляет четыре тысячи квадратных метров, и оно рассчитано на 320 воспитанников. Обновленное дошкольное отделение начнет принимать первые группы детей уже 14 ноября текущего года.