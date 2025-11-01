Капитальный ремонт дороги завершили в Серебряных Прудах

Эта новая дорога гарантирует безопасный подъезд непосредственно к домам жителей. Данный проект стал частью масштабной губернаторской программы «Дороги Подмосковья», которая последовательно выводит на новый уровень транспортную доступность в муниципалитетах региона.

В рамках программы в этом году в Серебряных Прудах было обновлено почти 25 километров дорог. При проведении ремонтных работ применялись современные технологии укладки дорожного полотна.

«Реализация подобных мероприятий способствует не только прямому улучшению качества жизни местного населения, делая ежедневные поездки, логистику и доступ к социальным объектам более комфортными и безопасными, но и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса в регионе. Открывая новые перспективы для экономического роста и социального благополучия наших территорий, мы делаем их более привлекательными для жителей», — сообщил глава округа Олег Павлихин.