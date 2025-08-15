Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках завершат до 30 ноября

На улице 9 Мая в городском округе Химки начался капитальный ремонт дороги, его завершат до 30 ноября. Администрация рекомендует водителям в часы пик использовать объездные маршруты через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

В настоящее время на месте работают геодезисты, устанавливаются временные дорожные знаки и наносится разметка. Уже в ближайшее время подрядчики приступят к основным работам, которые включат полное обновление дорожного покрытия и инфраструктуры.

Ремонтные работы охватят значительный участок протяженностью более 3 километров — от пересечения улицы 9 Мая с Юбилейным проспектом до начала улицы вблизи торгового центра «Мега».

В рамках проекта произведут фрезерование и замену асфальтобетонного покрытия, поменяют бордюрный камень и отремонтируют ливневую канализацию, обновят остановочные комплексы и тротуары, модернизируют светофоры и установят новые дорожные знаки, а также нанесут разметку.

Особенностью проведения работ станет поэтапный ремонт без полного перекрытия движения. Подрядчик будет последовательно работать на каждой полосе, сохраняя проезд для транспорта.