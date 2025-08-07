Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках начнется 15 августа

С 15 августа на улице 9 Мая в Химках стартует капитальный ремонт, который затронет участок протяженностью свыше трех километров. Движение останется открытым, но будет ограничено.

Работы проведут поэтапно: движение автотранспорта в обе стороны организуют сначала по одной полосе, затем по другой. В случае заторов водителям рекомендуют использовать пути объезда — через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

На первом этапе, который стартует с 15 августа, дорожники подготовят строительную площадку, перенесут рекламную конструкцию, установят временные дорожные знаки и нанесут временную разметку. Затем начнется второй этап: расширение земляного полотна, замена бортового камня, устройство остановок, тротуаров, светофоров.

После этого специалисты приступят к фрезерованию старого покрытия, ремонту дождеприемников и колодцев, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальта. На финальном этапе обновят дорожную разметку и установят новые знаки. Полностью завершить работы планируют до 30 ноября.