Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая начался в Химках

Дорожные работы ведутся на всем трехкилометровом участке, что привело к временным изменениям в организации движения. Параллельно с обновлением полотна началось благоустройство тротуаров и зоны общественного транспорта.

В рамках проекта специалисты практически закончили удаление старого асфальтового покрытия с проезжей части. Для обеспечения безопасности работы проводятся на каждой полосе по очереди, что требует попеременного пропуска автомобилей по обеим полосам. Автомобилистам в часы пик рекомендуется использовать объездные маршруты через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Одновременно подрядчики приступили к демонтажу старых пешеходных зон и формированию площадки под новую остановку общественного транспорта напротив жилого комплекса «Альфа Центавра». В настоящее время рабочие выравнивают поверхность песком и укладывают щебенку для последующей укладки плитки.

Далее планируется замена инженерных коммуникаций: колодцев и дождеприемников. После этого будет уложен выравнивающий и финишный слои асфальтобетона. Завершающими штрихами станут монтаж современных дорожных знаков и нанесение новой разметки.

Границы ремонтируемого участка пролегают между координатами 55.888780, 37.430144 и 55.910492, 37.405317.