Капитальный ремонт домов по улице Калинина проверили в Серпухове

В 169 многоквартирных домах городского округа Серпухов по региональной программе капитального ремонта проводят масштабные работы. Глава Серпухова Алексей Шимко осмотрел объекты на улице Калинина.

Вместе с руководителем муниципалитета дома № 28, № 26/36, № 27А, № 27Б, № 34/27, № 32 и № 30 проверили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, а также депутаты Совета депутатов городского округа Серпухов Марина Белова и Александр Булатов.

На объектах отремонтировали отмостки и крыши. Помимо этого, специалисты обновили фасады зданий. Для реконструкции домов Фонд капитального ремонта Московской области привлек подрядную организацию.

Во время обхода комиссия выявила недочеты. Алексей Шимко поручил управляющей компании устранить их до конца следующей недели. На выездной встрече также рассмотрели возможность сноса старых зданий-хранилищ, расположенных вблизи жилых домов.