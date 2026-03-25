Капитальный ремонт дома проведут в Раменском

В округе, в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, начались масштабные работы по обновлению кровли дома № 9 на улице Воровского. Подрядная организация приступила к кровельным работам.

Строительный процесс начался с демонтажа старого кровельного покрытия на одном из участков чердачного помещения. Этот этап позволил подготовить основание для монтажа новой конструкции. В настоящее время рабочие активно занимаются установкой новых деревянных стропил — основы будущей кровли. Сергей Клименченко, представитель подрядной организации, пояснил, что все деревянные элементы проходят обязательную обработку специальными составами.

«Перед монтажом древесину тщательно обрабатывают огнезащитным составом, что повышает пожарную безопасность здания и продлевает срок службы конструкций», — сообщил Сергей Клименченко.

Далее плотники приступают к возведению стропильной системы и укладке обрешетки. Этот шаг является важным для создания прочного каркаса, который выдержит кровельное покрытие и внешние нагрузки. После завершения этих работ специалисты приступят к устройству паро- и гидроизоляции. Также планируется утепление полов чердака, что позволит минимизировать теплопотери здания и повысить энергоэффективность. По словам представителей подрядчика, завершение всех запланированных работ по ремонту крыши запланировано на июнь текущего года.