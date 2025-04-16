Капитальный ремонт дома № 6 на улице Мичурина в Воскресенске выполнили на 60%

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в муниципалитете. Полным ходом ведутся работы в двухэтажном трехподъездном кирпичном доме № 6 на улице Мичурина, построенном в 1955 году.
Специалисты подрядной организации выполняют ремонт кровли из профнастила и замену стропильной системы. В рамках программы также проведут обработку древесных конструкций огнебиозащитным составом, отремонтируют чердачное помещение с утеплением и заменят систему наружного водостока. Работы выполнены уже на 60%.
До конца 2025 года в доме также установят узел управления и регулирования потребления ресурсов горячего водоснабжения и тепловой энергии.
Эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта ежедневно ведут контроль за соблюдением строительных норм и правил.
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