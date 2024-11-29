Капитальный ремонт дома № 125 на улице Красная начался в Солнечногорске

Рабочие приступили к капитальному ремонту дома в Солнечногорске. Специалисты утепляют фасад и наносят изоляционный слой.

Жители здания озвучили проблемы, возникшие за время эксплуатации дома: трещины в стенах, разрушение конструктивных элементов фасада и карнизов, повреждения в цокольной части, отсутствие водосточной системы на крыльце и отслоение краски на входной группе в подвал.

«Мы оперативно отреагировали на обращения жильцов по поводу ремонта. Трещины в стенах приводили к сырости и промерзанию. Капитальный ремонт жилых домов проводится в первую очередь для повышения комфорта и безопасности жителей. Все ремонтные работы находятся под контролем, что позволяет своевременно реагировать на возникающие вопросы», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для улучшения теплоизоляции специалисты планируют использовать плиты из керамогранита. Все этапы и объемы работ, включая используемые материалы, тщательно контролируются экспертами Управления технического надзора капитального ремонта. Они регулярно посещают объект для проверки соблюдения строительных стандартов и норм.

Жители Солнечногорска могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области на интерактивной карте Фонда капремонта.

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