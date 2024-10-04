Капремонт дома культуры в поселке Зеленый завершится в конце 2024 года

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Капитальный ремонт дома культуры в поселке Зеленый Богородского городского округа близится к завершению. Сейчас идет этап обновления зрительного зала.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов проверил ход капитального ремонта дома культуры в поселке Зеленый. Строители завершают обновление зрительного зала — это самый трудный и ответственный этап. После ремонта здесь проведут монтаж удобных кресел и мультимедийного оборудования. К концу года планируется завершить работы.

Здание дома культуры было передано в муниципальную собственность. С этого момента здесь начались работы по восстановлению. Отремонтировали все: кровлю,  систему отопления, сами помещения. Установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, произвели замену дверей, установку и замену оконных блоков, закупили мебель.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Также Сергей Пастухов побывал  в структурном подразделении Купавинской детской школы искусств, в которой обучаются музыке 37 юных воспитанников.

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