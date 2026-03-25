Капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь» проведут в Лосино-Петровском

21 марта глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел встречу с инициативной группой жителей. На повестке — два ключевых вопроса: капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь» и транспортное обслуживание.

По первому направлению детально разобрали дизайн-проект. Черновые работы идут полным ходом: строительная готовность объекта составляет уже 40%, ежедневно на площадке трудятся порядка 30 рабочих. Сейчас ведется штукатурка стен и закрытие штроб с инженерными коммуникациями. Историческую мозаику на втором этаже сохранят и приведут в порядок. В главном зале применят шумоизоляционные материалы, чтобы сохранить уникальную акустику здания.

Выравниваются перепады полов с помощью керамзита — это повысит пожарную безопасность и звукоизоляцию. С наступлением тепла строители приступят к фасадным работам. Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия», завершить все работы планируется в сентябре 2026 года.

Второй блок касался общественного транспорта. Создана рабочая группа с участием областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в которую войдут и представители общественности. Отдельно разобраны вопросы по маршрутам № 362 и № 886к: вся аналитика собрана и представлена министру, вопрос прорабатывается.



