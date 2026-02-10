Капитальный ремонт «Дома космонавтов» завершат в Щелкове в 2026 году

Ремонт здания проводится не просто для обновления интерьеров, а в рамках реализации государственной программы Подмосковья и национального проекта «Семья». На данный момент на объекте ежедневно трудятся более 40 специалистов. Строительный цикл вошел в активную фазу. Рабочие практически завершили демонтажные работы, расчистив пространство для глобального обновления. Сейчас полным ходом идут общестроительные процессы и черновая отделка помещений.

«Согласно утвержденному проекту, здание ждет тотальное обновление „от фундамента до кровли“. После завершения чистовой отделки „Дом космонавтов“ преобразится не только внешне. Для Дворца культуры закупят новую эргономичную мебель и высокотехнологичное учебное оборудование, что позволит расширить возможности творческих студий и кружков», — сообщил представитель подрядчика.

Финальным аккордом станет комплексное благоустройство прилегающей территории. Полностью завершить все работы и открыть обновленные двери учреждения планируется в конце 2026 года.