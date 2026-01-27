Капитальный ремонт «Дома космонавтов» близится к середине

В ЗАТО городской округ Звездный городок продолжается капитальный ремонт дома культуры «Дом космонавтов». Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Ремонт идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая является частью нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте работают 40 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные», — сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно техническому заданию, в здании планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы. Также будет произведена полная замена инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Кроме того, планируется внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.