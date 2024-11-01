Капитальный ремонт ДК «Родина» начался в Химках

Дворец культуры «Родина» в Химках преобразится: стартовал капитальный ремонт здания. Специалисты уже начали демонтаж внутренних конструкций.

Рабочим предстоит охватить свыше 4,5 тысяч квадратных метров. Они обновят фасад, главный вход и благоустроят территорию вокруг дворца культуры. Также специалисты отремонтируют внутренние помещения и кровлю, установят современные светильники, окна, оборудование и мебель.

«Дворец культуры „Родина“ — уникальное культурное пространство в Химках. Капитальный ремонт позволит подарить вторую жизнь объекту и сделать его более современным, сохранив при этом главное предназначение», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Запуск капитального ремонта состоялся благодаря государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершится он в следующем году.

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