Капитальный ремонт детского центра «Созвездие» ачался в Лобне

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета региона. На текущем этапе строители уже демонтировали старые конструкции.

Общая площадь здания составляет 974,4 квадратных метра. В рамках капитального ремонта планируется провести комплексное обновление — от замены кровли и фасада до установки новых инженерных систем. Особое внимание уделят модернизации системы вентиляции.

Центр «Созвездие» является частью дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» и расположен на улице Булычева, 7. Открытие обновленного центра запланировано на декабрь 2025 года.

В Лобне уделяется особое внимание качеству предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования. В учреждениях проводятся работы по формированию педагогического штата, также регулярно обновляют оборудование, делают ремонт и занимаются благоустройством.