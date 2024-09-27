Капитальный ремонт детского центра «Дружба» в Дубне завершат к концу года

Центр дополнительного образования для детей «Дружба» в городском округе Дубна капитально отремонтируют к концу 2024 года. Его обновляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Строители уже отштукатурили стены в помещениях, сейчас монтируют инженерные сети. Параллельно с этим обновляют фасад здания.

«У нас фасад навесной, это металлокассета. Сейчас подрядчик как раз его заказал, ждем изготовления и сразу будем делать. Мы видим, что направляющие уже под фасад выставлены, идет утепление», — поделился заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

На стройплощадке увеличили число рабочих, сейчас они устанавливают строительные леса.

Отметим, что центр «Дружба» — это один из пяти центров дополнительного образования в Подмосковье. Благодаря государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и за счет средств бюджета Московской области модернизируют здание учреждения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».