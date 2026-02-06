Капитальный ремонт детского сада «Звездочка» завершится в 2026 году

В городе Долгопрудный на улице Пацаева, 3А полным ходом идет капитальный ремонт здания детского сада №6 «Звездочка». Работы стартовали осенью прошлого года и ведутся ежедневно, чтобы успеть завершить их в третьем квартале 2026 года.

Руководитель проекта компании «Мостэнергострой» Евгений Родионов сообщил, что специалисты уже завершили демонтажные работы и сформировали новую планировку помещений. Сейчас завершается возведение гипсокартонных и кирпичных перегородок, обустройство пожарных выходов и черновой стяжки пола.

Параллельно с этим проводится утепление пола первого этажа через потолочные перекрытия подвала для последующей установки системы теплого пола. В ближайших планах — масштабная прокладка новых инженерных коммуникаций, включая замену систем водоснабжения, электрики и вентиляции.

С наступлением весны строители приступят к замене оконных блоков, радиаторов отопления и реконструкции кровли здания. Необходимость такого комплексного преображения назрела давно, и в прошлом году учреждение попало в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт социальных объектов». Специальная комиссия признала высокий износ здания и постановила привести его в соответствие со всеми актуальными стандартами безопасности и комфорта для дошкольных образовательных учреждений.

После завершения работ детский сад будет соответствовать современным требованиям, и детей с воспитателями будут ждать светлые, теплые и функциональные пространства.