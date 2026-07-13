Капитальный ремонт детского сада «Звездочка» близится к завершению

Строители заканчивают прокладку инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения. Электрические и слаботочные сети почти готовы.

Черновая отделка помещений полностью выполнена, комнаты освобождают для перехода к чистовой отделке. На территории детского сада параллельно идут масштабные работы по благоустройству: формируют детскую и спортивную площадки, прокладывают наружное освещение. Во внутреннем дворе скоро появятся групповые и спортивные зоны с навесами от непогоды и современными игровыми элементами.

На стройке работают 83 специалиста. Они трудятся без выходных с 8 утра до 19 вечера, что позволяет строго придерживаться графика. «В сроки укладываемся, и 1 сентября 2026 года детишки пойдут в новый красивый детский сад», — рассказал руководитель проекта компании-подрядчика ООО «Мосэнергострой» Евгений Родионов.

Обновленное здание будет состоять из двух корпусов, соединенных теплым переходом. После завершения ремонта дошкольное учреждение примет 11 возрастных групп и будет рассчитано на 234 ребенка.