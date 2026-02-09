Капитальный ремонт детского сада «Загоряночка» близится к середине

В дошкольном отделении «Загоряночка» средней школы № 21 в поселке Загорянский продолжается капитальный ремонт. Подрядная организация ООО «СК «Молния» уже наполовину завершила демонтажные работы и готовится к отделке помещений.

Прораб Алексей Герман сообщил, что на объекте трудятся 20 рабочих. Они демонтируют штукатурку, напольное покрытие и цементные стяжки на первом этаже. На втором этаже ведутся штукатурные работы, а вскоре приступят к монтажу электрических сетей.

В здании планируется замена кровли и инженерных сетей, включая трубы, водоснабжение, канализацию и отопление. Также будут установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Фасад здания получит новый облик, а прилегающая территория будет благоустроена.

На время ремонта воспитанники переведены в другие детские сады округа. Обновленное здание дошкольного отделения планируется открыть до 1 сентября 2026 года.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам национального проекта «Семья».