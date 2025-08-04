Капитальный ремонт детского сада в Жуковском завершат в следующем году

В округе определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом дошкольного отделения школы № 15. Подрядчику предстоит провести комплексное обновление здания, расположенного по адресу: улица Гагарина, 44.

Объем работ включает в себя не только ремонт фасада и кровли, но и полную замену устаревших инженерных сетей. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности: в детском саду установят современную систему видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Кроме того, планируется модернизировать пищеблок, обновить все внутренние помещения, включая игровые комнаты и спальни, а также входную группу. Благоустройство прилегающей территории также является важной частью проекта.

Общая площадь здания дошкольного отделения составляет 1761,3 квадратных метра. Финансирование капитального ремонта осуществляется из средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершение всех работ и открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.