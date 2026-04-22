Капитальный ремонт детского сада в Воскресенске: работа идет полным ходом

В городском округе Воскресенск на улице Московской, дом 13, активно продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №5. На данный момент степень готовности составляет 55%. В здании, площадь которого приближается к 2000 квадратных метров, ведутся фасадные и внутренние работы.

Специалисты уже выполнили утепление фасада, установили мембраны и пожарные отсечки. «Производятся слаботочные работы, прокладка кабелей электричества и слаботочных систем. Смонтированы новые системы отопления, идет монтаж системы канализации и водоснабжения», — рассказал представитель компании-подрядчика СК «Молния» Максим Головкин.

Строители также занимаются заливкой полов и потолочными работами. По фасадным работам произведена закатка утеплителя и мембраны, необходимой для защиты от ветра и влаги. Затем рабочие установят направляющие для крепления керамогранита.

На участке также ведутся работы по благоустройству территории. В настоящее время на объекте трудятся 35 человек и задействована одна единица техники.

Ремонт детского садика проводится в рамках региональной программы строительства и реконструкции социальных учреждений. Завершить его планируют к 1 сентября 2026 года.