Капитальный ремонт детского сада в Радумле выполнили на 50%

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 44, расположенного в деревне Радумля, микрорайоне Механического завода № 1. На данный момент готовность объекта составляет почти 50%.

Работы проводятся в зданиях, построенных в 1950 и 1991 годах. В проекте задействованы 53 рабочих, три инженерно-технических специалиста и одна единица техники. Подрядная организация занимается утеплением наружных стен фасада и кровли, обновлением входных групп, а также проводит электромонтажные работы. Кроме того, осуществляется установка слаботочных систем, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, а также черновая и чистовая отделка помещений с укладкой теплого пола, штукатуркой стен и настенной и напольной плиткой.

Ремонт выполняется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

«Капитальный ремонт вдохнет новую жизнь в детский сад: улучшит условия для нахождения, обучения, воспитания детей. Большое внимание уделяется здоровью и комфорту воспитанников: в группах будут теплые полы. Качественные изменения претерпит пищеблок. Это будет здание, отвечающее современным запросам дошкольного образования», — рассказал первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин.

В рамках капитального ремонта специалисты заменят инженерные сети, сантехнику, радиаторы, полы, потолки, окна и двери. Также будут проведены внутренние отделочные и кровельные работы, улучшения пищеблока и благоустройство входной группы и фасада. Помещения оснастят новым оборудованием и мебелью, а прилегающая территория будет комплексно благоустроена.

Завершение работ запланировано на 2025 год.