Капитальный ремонт детского сада в Подольске близится к середине

В детском саду, расположенном на улице Подольской, 6А в городе Подольск, рабочие выполнили более 85% демонтажа старых напольных покрытий. Завершаются работы по снятию стяжек пола, сантехники, дверных и оконных проемов, а также плитки. Подготовлены леса для ремонта фасада, который будет выполнен в виде навесной вентилируемой системы. Как только погодные условия станут подходящими, начнутся работы на кровле.

Зданию детского сада уже 51 год. В ходе капитального ремонта здесь будут обновлены инженерные коммуникации, проведены ремонтные работы во всех помещениях и на кровле. Также планируется благоустройство прилегающей территории.

Работы ведутся согласно установленному графику и в рамках программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области, реализуемой в рамках национального проекта «Семья».