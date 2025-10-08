Капитальный ремонт детского сада в Чехове завершат к концу 2025 года

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проверил качество строительных работ в дошкольном отделении гимназии № 2 на Монтажной улице. При поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здание, которое возвели в 1953 году, вошло в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В детском саду приведут в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети отопления, канализации и систему водоснабжения. Кроме того, учреждение переведут на вторую категорию надежности электроснабжения. Здание полностью сохранит свой исторический фасад и бассейн. Также здесь благоустроят прилегающую территорию.

Сейчас на объекте трудятся 30 рабочих и два инженерно-технических специалиста. Они проводят работы по утеплению цоколя, прокладке труб отопления, бетонированию полов второго этажа, бурению отверстий под инженерные системы, разводке слаботочных систем и установке маяков под заливку на первом этаже.