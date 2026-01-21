Капитальный ремонт детского сада в Чехове закончат весной 2026 года

Глава округа Михаил Собакин посетил здание дошкольного учреждения, где идет капитальный ремонт. Детский сад реставрируют по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Уже выполнены работы по обновлению фасада и кровли здания, полностью заменены наружные инженерные сети отопления, канализации, водо‑ и электроснабжения. Установлены новые окна и радиаторы. Ведутся работы по устройству вентиляции, по заливке стяжки и нанесению наливного пола, облицовке санитарных помещений и бассейна, финишной шлифовке стен, монтажу межкомнатных дверей и потолков. Отопление подается в полном объеме.

На объекте задействовано 36 рабочих, но до конца недели численность бригады планируется увеличить до 47 человек. По завершении ремонта в учреждении будет установлена новая мебель и современное оборудование, также благоустроят территорию возле здания.

По словам Михаила Собакина, более 160 детей этого детского сада переведены в другие дошкольные учреждения, где им обеспечены необходимые условия. Он также добавил, что указал подрядчику на значительное отставание сроков. Это в обязательном порядке повлечет за собой штрафные санкции.