Капитальный ремонт детского сада «Ручеек» близится к завершению

В 3-ем Акуловском проезде округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта уже превысила 67%.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть задач нацпроекта «Семья».

«На площадке около 40 рабочих и 3 единицы техники. Завершены демонтажные работы, ведутся внутренние отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, завершаются фасадные и кровельные работы», — информирует пресс-служба ведомства.

Строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности в здании детского сада 1962 года постройки. Работы проводятся во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят. Общая площадь объекта составляет 1050,6 кв. м.

Открыть обновленное здание детского сада планируют до конца 2026 года.