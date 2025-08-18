Капитальный ремонт детского сада № 5 в Волоколамске завершат в октябре

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова встретилась с родителями малышей в здании детского сада № 5, где завершают капитальный ремонт. В обновленное образовательное учреждение отправятся порядка 200 ребят, из них свыше 40 человек впервые переступят его порог.

Наталья Козлова показала родителям малышей, какие преобразования в здании детского сада уже произошли. Специалисты выполнили полную перепланировку раздевальных комнат, а сейчас устанавливают современные сушильные шкафы для одежды. Все группы первого этажа оборудовали теплыми полами. Помимо этого, там заменят старые окна на новые энергоэффективные.

На территории детского сада уже установили 11 современных веранд для прогулок. В ближайшее время для безопасности детей по периметру сделают новое ограждение.

Наталья Козлова отметила, что через две недели снова планирует встретиться с родителями, чтобы они смогли оценить прогресс и качество выполненного ремонта.

«Работы идут активно, завершение планируем на октябрь», — заключила Наталья Козлова.