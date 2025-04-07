Капитальный ремонт детского сада № 44 в Солнечногорске завершат к 1 сентября
Продолжается капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 44 в поселке Радумля под Солнечногорском. Сейчас рабочие монтируют системы электроснабжения и канализации.
Специалисты занимаются обустройством стяжек и отмостков, укреплением проемов, монтажом электрических лотков и кабелей, установкой армированных сеток и маяков, а также облицовкой стен и выполнением других видов строительных работ.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин проверил качество выполненных работ.
«Объект в графике. Работы ведут по всему зданию, приступили к укладке керамзита в качестве утеплителя. Особенностью здания является бассейн. Это гидротехническое сооружение, которое требует внимания как проектировщиков, так и строителей», — отметил Александр Сорокин.
В рамках капитального ремонта заменят инженерные сети, сантехнику, радиаторы, полы, потолки, окна и двери. Специалисты проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные и фасадные работы, обустроят входную группу и модернизируют пищеблок. Благоустроят и прилегающую территорию. Учреждение оборудуют новой мебелью и техникой.
Работы проводят за счет бюджета Московской области по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».