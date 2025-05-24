Капитальный ремонт детского сада № 23 в Балашихе завершат к августу

Детский сад № 23 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе является дошкольным подразделением гимназии № 1. Ремонтные работы здесь стартовали в конце прошлого года.

В настоящее время на объекте заняты 52 человека. В учреждении уже завершается демонтаж, возводятся внутренние перегородки, проводится шпаклевка стен, выравнивание пола, обустройство фасада, демонтаж кровли, а также монтаж входных групп, окон, систем отопления и водоснабжения.

Завершить капитальный ремонт планируется к августу. Обновленный детский сад на 230 мест примет первых воспитанников в сентябре 2025 года.

Кроме того, в этом году в Балашихе капитальный ремонт проводится и в других образовательных учреждениях: школе № 32 на улице Крупской, 4, гимназии № 1 имени Баландина на шоссе Энтузиастов, 56, а также детском саду № 17 на улице Маяковского, 6.