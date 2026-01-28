Капитальный ремонт детского сада № 22 в Апрелевке завершат к сентябрю

Капитальный ремонт детского сада № 22 при школе № 3 в Апрелевке продолжается. Там обновят коммуникации, фасад, кровлю и пищеблок. Работы завершат к сентябрю.

Готовность работ уже превысила 41%, рассказали в областном Минсторое.

«В настоящий момент на объекте строители полностью завершили демонтажные работы и ремонт кровли, ведут общестроительные и отделочные работы», — сообщили в ведомстве.

В ходе ремонта в здании обновят кровлю и фасад, системы отопления, вентиляции, канализации, модернизируют пищеблок. В помещениях установят новую мебель и технику. На территории првоедут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».