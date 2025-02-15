Капитальный ремонт детского сада «Наследие» начался в Химках

В Химках начался капитальный ремонт детского сада «Наследие» на Ленинском проспекте. Рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и инженерных сетей.

«Мы очень ждали этот капитальный ремонт. Ожидаем больших перемен. В этом году дети придут в новое здание с новой мебелью и оборудованием», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе Наталья Сафина.

Общая площадь объекта — более 1,6 тысяч квадратных метров. Рабочие демонтируют полы и потолки, инженерные сети, сантехнику, дверные откосы и уличные лестницы.

Подрядчику предстоит обновить фасад, крышу и внутренние помещения, заменить инженерные системы, канализацию, вентиляцию, переделать кухню, прачечную, музыкальный и физкультурный залы, групповые комнаты. Помимо этого, в детском саду повысят безопасность: модернизируют системы связи, видеонаблюдения и оповещения, а также установят новую охранную сигнализацию.

Отметим, детский сад «Наследие» построили в 1966 году. С того момента масштабных работ в учреждении не проводили. Дошкольное учреждение планируют открыть 1 сентября.