Капитальный ремонт детского сада начался в селе Федино под Воскресенском

Подрядная организация уже приступила к демонтажу внутренних конструкций в здании детского сада, площадь которого составляет 893,4 квадратных метра. В ходе капитального ремонта здание приобретет новый облик: будет обновлен фасад, заменены все инженерные сети, радиаторы отопления, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также будет проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизация пищеблока, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, планируется полная замена мебели.

Строители намерены завершить все работы и передать обновленное здание педагогическому коллективу в августе 2025 года. Этот проект станет важным шагом в улучшении условий для дошкольного образования в регионе.

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