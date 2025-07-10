Капитальный ремонт детского сада на улице Баженова в Жуковском завершили наполовину

«Работы идут по графику, готовность превышает 50%. На объекте находятся более 50 рабочих, весь необходимый стройматериал также на месте», — сообщил Андроник Пак.

На сегодняшний день проведена полная гидроизоляция кровли, идет утепление фасада, внутри здания сделана стяжка пола, стены отштукатурены и подготовлены под покраску, уложена плитка на полах и стенах, в активной фазе находятся работы по устройству внутренних инженерных сетей, включая электроснабжение, водоснабжение и канализацию.

Как отметил Андроник Пак, перед строителями поставлена задача — завершить капитальный ремонт к 1 сентября, чтобы детский сад смог принять своих маленьких воспитанников в обновленном виде.