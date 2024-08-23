Капитальный ремонт детского сада на Парковой улице в Щелкове завершится к 1 сентября

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход капитального ремонта детского сада «Малыш» на Парковой улице. На объекте увеличили количество рабочих, поэтому дошкольное учреждение успеют открыть к 1 сентября.

Капитальный ремонт детского сада осложнился тем, что подрядчику вынужденно пришло менять все перекрытия. Из-за этого сдвинулись сроки, но глава городского округа Андрей Булгаков три недели назад поручил увеличить количество рабочих.

Сейчас они укладывают линолеум и монтирую сантехнику. Скоро начнется установка межкомнатных дверей и мебели.

На территории детского сада подрядчик устанавливает игровые комплексы, лавочки, песочницы и веранды, а в выходные приступит к укладке асфальта. Монтаж светильников завершен.

Капитальный ремонт в детском саду на Парковой улице будет вестись вплоть до 1 сентября. Открытие учреждение состоится в срок.

«Знаю, как родители ждут этот садик обновленным. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

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