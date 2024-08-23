Капитальный ремонт детского сада на Парковой улице в Щелкове завершится к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход капитального ремонта детского сада «Малыш» на Парковой улице. На объекте увеличили количество рабочих, поэтому дошкольное учреждение успеют открыть к 1 сентября.

Капитальный ремонт детского сада осложнился тем, что подрядчику вынужденно пришло менять все перекрытия. Из-за этого сдвинулись сроки, но глава городского округа Андрей Булгаков три недели назад поручил увеличить количество рабочих.

Сейчас они укладывают линолеум и монтирую сантехнику. Скоро начнется установка межкомнатных дверей и мебели.

На территории детского сада подрядчик устанавливает игровые комплексы, лавочки, песочницы и веранды, а в выходные приступит к укладке асфальта. Монтаж светильников завершен.

Капитальный ремонт в детском саду на Парковой улице будет вестись вплоть до 1 сентября. Открытие учреждение состоится в срок.

«Знаю, как родители ждут этот садик обновленным. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

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Sina Schuldt/dpa

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