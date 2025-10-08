Капитальный ремонт детского сада лицея № 21 начали в Химках

Капитальный ремонт детского сада лицея № 21 стартовал на улице Чапаева в микрорайоне Сходня. Специалисты уже приступили к сносу устаревших конструкций.

Работы охватят все групповые комнаты и пищеблок учреждения.

«Осенью начался капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений в нашем городском округе. Одним из них стало дошкольное отделение „Петушок“ лицея № 21. Это долгожданное обновление для здания, которому уже более 50 лет. Надеемся, что в следующем году современный и обновленный детский сад распахнет свои двери для юных жителей Сходни», — подчеркнула глава городского округа Елена Землякова.

Дошкольное отделение — часть лицея № 21, здание которого построено в 1962 году и занимает площадь свыше тысячи квадратных метров.

Полную замену кровли и водосточных систем проведут в ходе ремонта, а также обновят инженерные коммуникации. Современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации установят в детском саду.

Завершить ремонт планируется в следующем году. Дети в период работ будут посещать другие дошкольные отделения лицея № 21 и гимназии № 23.