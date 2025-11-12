Капитальный ремонт детского сада «Кораблик» в Истре начнут 1 декабря

После реконструкции детский сад «Кораблик» планируют открыть 1 сентября 2026 года. Объект входит в государственную программу Московской области, реализуемую при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Для его ремонта выделили необходимые средства и заключили контракт с подрядной организацией.

Сейчас специалисты работают над проектом образовательного учреждения. Их основная задача — разработать решение, которое поможет устранить причины, приведшие к повреждению конструкций. Параллельно с этим здание детского сада освобождают от мебели. Воспитанников временно перевели в другие учреждения.

Отметим, что с начала 2020 года в муниципальном округе Истра отремонтировали семь образовательных заведений. Все здания и помещения должны отвечать современным стандартам, чтобы создать для детей комфортные и безопасные условия.