Капитальный ремонт детского сада «Кораблик» начался в Истре

В Истре начался капитальный ремонт детского сада «Кораблик». С момента постройки прошло 13 лет, но здание начало разрушаться из-за недобросовестного застройщика: основа под фундамент была сделана из строительных отходов, грунт начал проседать, появились трещины.

Компания сначала построила жилой комплекс, а затем добавила детский сад на 120 мест. Сейчас сад закрыт, детей перевели в другие корпуса на улице Ленина и Юбилейной. Из «Кораблика» вывезли мебель и приступили к демонтажным работам.

Ремонт проводится по государственной программе Московской области «Капитальный ремонт социальной инфраструктуры 2023–2030 года». На месте работают 13 сотрудников. Несмотря на чрезвычайную ситуацию в виде проседания грунта, само здание сохранилось в неплохом состоянии.

После завершения ремонта здесь также благоустроят прилегающую территорию. Работы планируют завершить до конца года. На очереди стоят 57 детей. После открытия в детском саду будут функционировать шесть групп и 12 дополнительных кружков.