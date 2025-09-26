Капитальный ремонт детского сада «Аленушка» начали в Дмитрове

Дошкольное отделение гимназии «Лотос» площадью более 1900 квадратных метров ждет комплексное обновление. В здании уже полным ходом идут демонтажные работы.

Специалистам предстоит заменить кровлю и водосточную систему, модернизировать инженерные коммуникации, отремонтировать групповые помещения и пищеблок, установить современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности; обновить фасад и благоустроить территорию.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов рассказал, что организационный вопрос с переводом детей в другие учреждения был решен заблаговременно, чтобы минимизировать неудобства для семей.

«Наша общая задача — создать для подрастающего поколения дмитровчан лучшие условия для развития и воспитания», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Обновление детского сада «Аленушка» проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья». Все работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.