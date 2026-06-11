Капитальный ремонт детского сада «Аленушка» идет с опережением графика

В Дмитровском округе на Кропоткинской улице пятьдесят специалистов активно работают над капитальным ремонтом детского сада «Аленушка». Строители уже заменили кровлю, установили новые внутренние перегородки, окна и двери, а также обновили входные группы.

Сейчас рабочие занимаются инженерными коммуникациями. Вскоре планируется поставка радиаторов, после установки которых будет готова новая система отопления. Прораб Владимир Диков сообщил, что, несмотря на значительный объем оставшихся внутренних работ, подрядчик обещает завершить капремонт к началу сентября.

Среди рабочих есть специалисты из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Например, Сирена Падилла из Кубы, которая два года назад приехала в Россию и теперь трудится на различных стройках Подмосковья. По словам прораба, Сирена — ответственный и трудолюбивый сотрудник.

Капитальный ремонт детского сада проходит в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья».