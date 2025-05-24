Капитальный ремонт детского лагеря «Осетр» завершат в Зарайске до 25 июня

Масштабное обновление завершается в лагере «Осетр» в Зарайске. Специалисты должны закончить работы до 25 июня, а 2 июля в учреждение заедет первая смена.

Ремонт провели во всех пяти зданиях: трех спальных корпусах, на фасадах столовой и прачечной. В помещениях заменили все коммуникации, установили новые окна, двери и сантехнику.

Фасад утеплили и сделали его вентилируемым. Ход работ регулярно контролировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Проверили три корпуса. Один корпус практически готов на 90%, готовность двух корпусов — это примерно где-то 60%», — добавил Виктор Петрущенко.

Сейчас специалисты занимаются отделочными работами и монтируют электропроводку. После в лагере обновят мебель.